24 автобуса-«гармошки» придут в Омск из Беларуси до 10 декабря. Автобусы, изготовленные на Минском автомобильном заводе, будут окрашены в оранжевый цвет.
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