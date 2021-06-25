Уши, лапы, хвост

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Крошка-панголон обожает «целоваться» со своими спасителями

Крошка-панголон обожает «целоваться» со своими спасителями

Щеночки и котятки, потеснитесь! Сегодня у нас другой похититель людских сердец, панголинчик-сиротка Нил.

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Элеонора Коган
Нил такая симпатяга!!!
Элеонора Коган
Хорошо, что добрый доктор спас его!!!Убивать их ради мяса,так это живодёрство и садизм.
Халида Мендыбаева
Увы! Человеческая жизнь считается важнее! Убиваем ради своей жизни всё, что движется и не движется. На ТВ показали фильм убийства китов, но я его не стала смотреть. Даже по рекламе было жалко мирных гигантов, которых убивали гарпуном...
Марина Сазонова
Нельзя убивать животных. Тем более таких малюток. Господи за что им эта участь? Спасите их.

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