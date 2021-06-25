Крошка-панголон обожает «целоваться» со своими спасителями

Уши, лапы, хвостТуризмКрошка-панголон обожает «целоваться» со своими спасителямиЩеночки и котятки, потеснитесь! Сегодня у нас другой похититель людских сердец, панголинчик-сиротка Нил.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганНил такая симпатяга!!!Элеонора КоганХорошо, что добрый доктор спас его!!!Убивать их ради мяса,так это живодёрство и садизм.Халида МендыбаеваУвы! Человеческая жизнь считается важнее! Убиваем ради своей жизни всё, что движется и не движется. На ТВ показали фильм убийства китов, но я его не стала смотреть. Даже по рекламе было жалко мирных гигантов, которых убивали гарпуном...Марина СазоноваНельзя убивать животных. Тем более таких малюток. Господи за что им эта участь? Спасите их.Комментировать
Свежие комментарии