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Звезда «Гарри Поттера» Фелтон и Warner Bros. объединились ради игры Hogwarts Legacy

Звезда «Гарри Поттера» Фелтон и Warner Bros. объединились ради игры Hogwarts Legacy

Компания Warner Bros. Games разместила в соцсетях ролик из Hogwarts Legacy. Судя по кадрам, к игре присоединится звезда фильмов о Гарри Поттере Том Фелтон.

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