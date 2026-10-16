До 25 октября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Кураторы рассказали RTVI, что такое русский стиль и кому он интересенДо 25 октября 2026 года в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов проходит девятая выставка «Трын*Трава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В США произошел н...
- В России отреагир...
- В России отреагир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым