Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 925 подписчиков

Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Глава российской столицы Сергей Собянин встретился с участниками XII Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" и рассказал о роли Москвы в развитии страны, поддержке регионов и крупных городских проектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии