Одного из выдающихся идиотов Европы взяли на работу в Колумбийский университет Юрий Енцов На фото: бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Анна Бахвалкина Из шоблы «зеленых» куда-то исчезла бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: в новостях, по крайней мере русскоязычных, давно не мелькает.
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Видно в Колумбии идиотов не хватает раз взяли в качестве наглядного пособия.
360 градусов - это сделать круг и остаться на том же месте!!! Кто хоть все эти люди с начальными нулевыми знаниями? Хотя, после подводных лодок в Белоруссии, я не удивлен почему то....
"Бербок доказала, что способна менять позицию на 360 градусов": любви обильная дама!