Одного из выдающихся идиотов Европы взяли на работу в Колумбийский университет Юрий Енцов На фото: бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Анна Бахвалкина Из шоблы «зеленых» куда-то исчезла бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: в новостях, по крайней мере русскоязычных, давно не мелькает.