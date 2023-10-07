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В Совфеде назвали интересы России первоочередными для Путина

В Совфеде назвали интересы России первоочередными для Путина

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов поздравил главу государства Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и рассказал о его достижениях и заслугах.

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