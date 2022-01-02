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Освободиться от идеологичности свободы

Освободиться от идеологичности свободы

Андреас-Алекс Кальтенберг Испивши массу всяких бед и изнывая в рамке узкой, я прожил ровно сорок лет, но не видал свободы русской! Мало в русской, российской, советской и постсоветской истории таких несчастных групп, как группа российских либералов.

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