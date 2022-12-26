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Размер, расход и скудный салон

Размер, расход и скудный салон

﻿﻿Я рада приветствовать всех на своем канале. Пару месяцев назад купил себе УАЗ Патриот и до сих пор не могу в это поверить! Я доволен им на 100%! Он оправдал все мои ожидания и деньги.

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