По улицам Киева снова потекли канализационные стоки. Это случилось через несколько дней после ремонта предыдущего прорыва, сообщили украинское издание «Страна.
«Страна.ua»: река из канализации снова потекла в Киеве
Комментарии
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Виктор Луговой
"Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем." В смысле?? В будущем киевчуки станут втрое реже бегать в сортиры, штоле? Не-е, у хiхлiв это так не работает. Они будут бегать в сортир к сусiдам.
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17 час.
Валентин Воробьев
По их заслугам и елей.
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13 час.
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