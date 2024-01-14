«Страна.ua»: река из канализации снова потекла в Киеве

Виктор Луговой

"Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем." В смысле?? В будущем киевчуки станут втрое реже бегать в сортиры, штоле? Не-е, у хiхлiв это так не работает. Они будут бегать в сортир к сусiдам.