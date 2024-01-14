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«Страна.ua»: река из канализации снова потекла в Киеве

«Страна.ua»: река из канализации снова потекла в Киеве

По улицам Киева снова потекли канализационные стоки. Это случилось через несколько дней после ремонта предыдущего прорыва, сообщили украинское издание «Страна.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем.&quot; В смысле?? В будущем киевчуки станут втрое реже бегать в сортиры, штоле? Не-е, у хiхлiв это так не работает. Они будут бегать в сортир к сусiдам.
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17 час.
Валентин Воробьев
По их заслугам и елей.
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13 час.

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