Блинкова обыграла Букшу и вышла во второй круг Australian Open

Анна Блинкова с уверенной победы стартовала на первом в году турнире серии Большого шлема. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором россиянка Анна Блинкова встречалась с Кристиной Букшой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии