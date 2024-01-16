Блинкова обыграла Букшу и вышла во второй круг Australian Open

Анна Блинкова с уверенной победы стартовала на первом в году турнире серии Большого шлема. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором россиянка Анна Блинкова встречалась с Кристиной Букшой.