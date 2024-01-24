Прекрасный СССР, который мы потеряли. Сертификация для международного рынка советского аэробуса Ил-86.
Это феноменально!.. или Советский краш-тест и немцы...
Комментарии
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александр селезнев
Даааа！ Ил 86 был одним из самых надежнейших самолетов. Ему бы летать и летать！ И почему бы не возродить этого красавца？！
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7 час.
СБ
Серж Брукс
Что имеем не храним,потерявши плачем.В авиации многие не понимают:»Почему остановили эксплуатацию ИЛ-86 и ИЛ-18?По моему здесь присутствует коррупционная составляющая.
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3 час.
Дмитрий Gold
Надо покупать всё на западе, там семьи наших руководителей, иначе они с голоду опухнут.
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3 час.
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