Это феноменально!.. или Советский краш-тест и немцы...

александр селезнев Даааа！ Ил 86 был одним из самых надежнейших самолетов. Ему бы летать и летать！ И почему бы не возродить этого красавца？！

СБ Серж Брукс Что имеем не храним,потерявши плачем.В авиации многие не понимают:»Почему остановили эксплуатацию ИЛ-86 и ИЛ-18?По моему здесь присутствует коррупционная составляющая.