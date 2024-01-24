В Татарстане проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

В этом году сотрудники отдела МВД России по Чистопольскому району, ГИБДД, ветераны, члены общественного совета проводят Всероссийскую акцию «Студенческий десант» совместно с отделением профилактики ГБУ «Безопасности дорожного движения» и представителями молодежного движения «Движение первых».