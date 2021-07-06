Происшествия

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В Томской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» состоялась яркая эстафета для детей, управляющих самокатами

В городе Стрежевой в детском эколого-биологическом центре сотрудники полиции и общественники в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» организовали командную эстафету для детей, пребывающих в детском лагере.

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