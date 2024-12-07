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Завершить СВО в следующем году...

Завершить СВО в следующем году...

Виктор Анисимов  Уже во всю идут разговоры о завершении СВО в следующем, 2025 году. И даже Рамзан Кадыров оскоромился сказав что война будет закончена именно в следующем году.

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