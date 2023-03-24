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От 25 региона 26-му: флаг ЮИД Приморье передало Ставропольскому краю

От 25 региона 26-му: флаг ЮИД Приморье передало Ставропольскому краю

Сегодня, 24 марта, юные инспекторы дорожного движения Приморского края передали флаг ЮИД своим коллегам из Ставропольского края, то есть от 25-го региона 26-му.

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