Сегодня, 24 марта, юные инспекторы дорожного движения Приморского края передали флаг ЮИД своим коллегам из Ставропольского края, то есть от 25-го региона 26-му.
Популярные статьи
- Такого не было 10 лет: объявлено о рекордном повышении пенсий - точная дата
- Зенитчики ЮВО уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ и пресекают попытки ведения разведки в зоне СВО
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения и срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении силами мотострелковых подразделений Южного военного округа
Свежие комментарии