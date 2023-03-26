Энциклопедия Техники

447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Лэнд-лиз не значит что бесплатно. СССР платил золотом. Так что США и Англия неплохо зарабатывали на поставках. Конечн...С первых дней Вел...
  • Елена Борисова
    Хорошо бы всё это писать с ударениями, а то не понятно!Интересный феноме...
  • Александр Юткин
    А что у нас не «убили»? Гордимся-то прошлым. А чем сейчас? Что пока живы? Да, ещё балетом.Что сейчас выпуск...

Отечественная компания Sistemma создала свою модель искусственного интеллекта SistemmaGPT на русском языке

Отечественная компания Sistemma создала свою модель искусственного интеллекта SistemmaGPT на русском языке

﻿﻿Отечественная компания «Системма» создала свою модель искусственного интеллекта SistemmaGPT на русском языке Российская ИТ-компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель SistemmaGPT для искусственного интеллекта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх