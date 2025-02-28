Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Аркадий Шацкий
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Зеленскому пора провести выборы. Иначе поглощение Россией – конгрессвумен-украинка

Зеленскому пора провести выборы. Иначе поглощение Россией – конгрессвумен-украинка

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно сосредоточил всю власть в своих руках. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член чонгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая из Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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