Зеленскому пора провести выборы. Иначе поглощение Россией – конгрессвумен-украинка

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно сосредоточил всю власть в своих руках. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член чонгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая из Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».