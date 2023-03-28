Дайджест дня: роскошный Everest Wildtrak, электрический Skyline GT-R и другие события индустрии

Дайджест дня: роскошный Everest Wildtrak, электрический Skyline GT-R и другие события индустрииРамный внедорожник Ford Everest впервые обзавелся самой богатой и дорогой версией Wildtrak, хотя у родственного пикапа Ford Ranger она есть уже давно.
Дайджест дня: роскошный Everest Wildtrak, электрический Skyline GT-R и другие события индустрииРамный внедорожник Ford Everest впервые обзавелся самой богатой и дорогой версией Wildtrak, хотя у родственного пикапа Ford Ranger она есть уже давно.
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