Муж зарубил жену топором во время похода за грибами

Житель Москвы убил жену топором во время похода за грибами. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, днем 6 октября мужчина вместе с супругой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе.
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