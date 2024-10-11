РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    "подвиги" Меркель покоя не дают!?)) Не с кем там говорить! Отлично наш лидер хвосты рубит!Берлин в недоумен...
  • Eduard
    "Справедливый мир",это"50 на 50%?Берлин в недоумен...
  • Eduard
    А о чем говорить,о том когда Украине Крым вернут,а Германия в Крым вьедит? Дураков нет!Берлин в недоумен...

Муж зарубил жену топором во время похода за грибами

Муж зарубил жену топором во время похода за грибами

Житель Москвы убил жену топором во время похода за грибами. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, днем 6 октября мужчина вместе с супругой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх