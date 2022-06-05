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Политолог Владимир Брутер предположил, что Польша оккупирует Украину, но без утраты государственности

Политолог Владимир Брутер предположил, что Польша оккупирует Украину, но без утраты государственности

Политолог Владимир Брутер назвал два сценария участия Польши в ситуации на Украине. Несколько экспертов выразили мнения, что Польша начинает захватывать украинские территории на Западе страны.

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