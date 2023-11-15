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Щербакова из танцев на льду о сравнениях с олимпийской чемпионкой: «Порой читаешь про «копию» или «аналог»... Люди, вы точно думаете, что это нормально?»

Щербакова выступает в танцах на льду с Егором Гончаровым.  — Аня, после победы на первенстве России ты пошутила, что была бы рада взаимодействию с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

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