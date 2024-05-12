Российские такси: китайцы начинают и… выигрывают?

Российскому рынку такси для обновления парка необходимо ежегодно не меньшее 50 тысяч машин. Пока эту нишу стремительно заполняют китайские производители, конкурировать с которыми отечественному автопрому непросто — и по количеству производимых машин, и по разнообразию модельного ряда, — чтобы закрыть все ниши в сфере перевозки пассажиров.
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