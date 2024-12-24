Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Йеменские хуситы утверждают, что сбили истребитель F/A-18 ВМС США

Йеменские хуситы утверждают, что сбили истребитель F/A-18 ВМС США

Бойцы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».

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