Йеменские хуситы утверждают, что сбили истребитель F/A-18 ВМС США

Бойцы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии