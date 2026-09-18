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Царьград

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Документ подписан: названа продолжительность новодних каникул в 2027 году

Документ подписан: названа продолжительность новодних каникул в 2027 году

Первый рабочий день после праздников – 11 января.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.

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