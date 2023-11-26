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В Москве ожидается ухудшение погоды

В воскресенье вечером в Москве поднимется «черная» метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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