В Москве ожидается ухудшение погоды

В воскресенье вечером в Москве поднимется «черная» метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.