В НАБУ отчитались, сколько Украина потеряла денег из-за коррупции

На Украине бюджеты разных уровней потеряли из-за коррупции в высокопоставленных кругах как минимум 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Лавров предложил ...
- ГБ В Киеве возникли ...
- ГБ Дмитриев: Россия ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым