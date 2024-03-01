Bедущая американская газета New York Times признала, что на протяжении последних десяти лет Центральное разведывательное управление США использовало Украину как плацдарм для шпионской, диверсионной, подрывной деятельности против России В большой статье-расследовании под заголовком «Шпионские игры» газета подробно рассказала о том, как на Украине создавались и функционируют как минимум 12 секретных баз вдоль границы с нашим государством с целью ведения спецопераций против него.
Москва права! Доказано New York Times
Комментарии
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Виктор Полуэктов
И мы не можем успокоиться до тех пор, пока с этого плацдарма летят снаряды и ракеты по нашей территории и людям. Пока оттуда лезут диверсанты, террористы и агентура западного сообщества. Вот разберёмся с этим зачумлённым очагом заразы, просеем от яда и вставим в рамки полной нейтральности, тогда можно будет строить какие-то перспективы укрозоны на будущее. Пока же - санация. Без вариантов.
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