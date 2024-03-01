Москва права! Доказано New York Times

Виктор Полуэктов

И мы не можем успокоиться до тех пор, пока с этого плацдарма летят снаряды и ракеты по нашей территории и людям. Пока оттуда лезут диверсанты, террористы и агентура западного сообщества. Вот разберёмся с этим зачумлённым очагом заразы, просеем от яда и вставим в рамки полной нейтральности, тогда можно будет строить какие-то перспективы укрозоны на будущее. Пока же - санация. Без вариантов.