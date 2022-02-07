Театр абсурда

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Чубайс требует отменить весь закон об иноагентах

Чубайс требует отменить весь закон об иноагентах

автор - Спорим, врут? Чубайс-страший требует закрыть весь «проект «Иноагент» целиком, и это удивительно — впервые страна согласна с Чубайсом! Весь личный состав это проекта — мы видели, и закрыть его целиком — отличная идея! «Проект «иноагенты» как преступление против России?» - пишет на сайте радио «Эхо Москвы» Игорь Чубайс, доктор философских наук и продолжает: «Усиливающийся у нас в последнее время антиконституционный цензурный контроль не остановил, а, напротив, обострил и активизировал спор о том кого следует и кого не следует считать иноагентом.

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