Житель Сахалина, оборудовавший нелегальный цех по переработке красной икры, предстанет перед судом

Следователями Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по материалам сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России в отношении 53-летнего жителя Поронайского района.
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