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Военное обозрение

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Хуситы заявляют, что провели уникальную военную операцию против двух эсминцев ВС США

Хуситы заявляют, что провели уникальную военную операцию против двух эсминцев ВС США

Йеменские повстанцы провели комбинированную атаку против двух эсминцев ВМС США.

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