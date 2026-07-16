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Регионы России

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Постпред России при ОБСЕ рассказал о военной стратегии Европы против РФ

Постпред России при ОБСЕ рассказал о военной стратегии Европы против РФ

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Европа стремится истощить и ослабить Россию с помощью Украины с целью военного разгрома РФ и исчезновения её как государства.

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