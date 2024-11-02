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Царьград

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Вагнеровцев кинули? Родственники "музыкантов" обратились к Путину со слезами: "Остановите произвол!"

Вагнеровцев кинули? Родственники "музыкантов" обратились к Путину со слезами: "Остановите произвол!"

Родственники бойцов ЧВК "Вагнер" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь им получить все полагающиеся выплаты.

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