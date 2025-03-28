Ротация в зоне СВО: Кем заменят мобилизованных и как это повлияет на боеспособность

План замены: будет ли ротация мобилизованных в 2025 году? подготовленный резерв вместо действующих военнослужащих В случае ротации подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции на смену действующим военнослужащим придет подготовленный резерв.
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