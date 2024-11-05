Уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран G20

В России оказалась самая низкая безработица среди государств «Большой двадцатки». При этом в большинстве крупнейших экономик показатель сокращался или остался неизменным, а в РФ он находится на историческом минимуме.
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