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Уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран G20

Уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран G20

В России оказалась самая низкая безработица среди государств «Большой двадцатки». При этом в большинстве крупнейших экономик показатель сокращался или остался неизменным, а в РФ он находится на историческом минимуме.

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