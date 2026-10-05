НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

355 подписчиков

ВС РФ нанесли удар по погранпереходу «Паланка» на границе Украины и Молдавии

ВС РФ нанесли удар по погранпереходу «Паланка» на границе Украины и Молдавии

Российские ВС атаковали ещё один пограничный переход на границе Украины и Молдавии. На этот раз удар был нанесён по КПП «Паланка», сообщают украинские ресурсы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым