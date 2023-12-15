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В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара

В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара

Дни военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил в рамках посвященного поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонного брифинга представитель американской администрации, сообщает Daily Mail.

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