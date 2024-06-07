Фирма Nothing готовит к выпуску бюджетного смартфона CMF Phone 1 Недавно компания Noth...

Фирма Nothing готовит к выпуску бюджетного смартфона CMF Phone 1Недавно компания Nothing опубликовала в социальной сети X тизерное изображение нового устройства, что вызвало предположения о предстоящем выпуске нового смартфона.
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