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Поляризационные наблюдения ALMA раскрыли магнитную структуру джетов гамма-всплесков

Поляризационные наблюдения ALMA раскрыли магнитную структуру джетов гамма-всплесков

Астрофизики представили результаты систематического исследования поляризации миллиметрового излучения послесвечений гамма-всплесков (GRB) с использованием массива телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

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