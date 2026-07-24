Поляризационные наблюдения ALMA раскрыли магнитную структуру джетов гамма-всплесков

Астрофизики представили результаты систематического исследования поляризации миллиметрового излучения послесвечений гамма-всплесков (GRB) с использованием массива телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии