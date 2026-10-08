Хегсет: казнь устроившего стрельбу на базе в Техасе психиатра будет публичной

Казнь военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовый расстрел на военной базе, пройдет публично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА МВД: более 5 тыс....
- ТАСС: украинская ...
- Мендель: Зеленски...
Западные ценности! или традиции ещё со средних веков, устаивать казни как публичное развлечение. Не удивили!