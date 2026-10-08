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Газета.ру

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Хегсет: казнь устроившего стрельбу на базе в Техасе психиатра будет публичной

Хегсет: казнь устроившего стрельбу на базе в Техасе психиатра будет публичной

Казнь военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовый расстрел на военной базе, пройдет публично.

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