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Авторадио

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Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов 12 октября

Визовые центры Кипра в России вернутся к приему заявлений после устранения технических неполадок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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