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Царьград

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ФНПР призвал к равной оплате труда для мужчин и женщин

ФНПР призвал к равной оплате труда для мужчин и женщин

Федерация независимых профсоюзов России под руководством Сергея Черногаева выступает за равенство оплаты труда для мужчин и женщин при одинаковых условиях работы.

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Комментарии
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Александр Alexandr
Заработанная плата должна быть по результатам труда, а не по названию &quot;одной профессии&quot; не в зависимости от пола, возраста, статуса и должности. Ведущий инженер зарплата 40 тыс. рублей, какая тут разница в 38,7 тыс. рублей.
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