Федерация независимых профсоюзов России под руководством Сергея Черногаева выступает за равенство оплаты труда для мужчин и женщин при одинаковых условиях работы.
ФНПР призвал к равной оплате труда для мужчин и женщин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Alexandr
Заработанная плата должна быть по результатам труда, а не по названию "одной профессии" не в зависимости от пола, возраста, статуса и должности. Ведущий инженер зарплата 40 тыс. рублей, какая тут разница в 38,7 тыс. рублей.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии