ФНПР призвал к равной оплате труда для мужчин и женщин

Александр Alexandr

Заработанная плата должна быть по результатам труда, а не по названию "одной профессии" не в зависимости от пола, возраста, статуса и должности. Ведущий инженер зарплата 40 тыс. рублей, какая тут разница в 38,7 тыс. рублей.