В МИД выразили недоумение послу Азербайджана после антироссийских публикаций

ТАСС/Илья Московец/URA.RU Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин 27 января пригласил в МИД чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и выразил недоумение по поводу ряда антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ и кампании по дезинформации против Русского дома в Баку.