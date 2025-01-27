В МИД выразили недоумение послу Азербайджана после антироссийских публикаций

ТАСС/Илья Московец/URA.RU Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин 27 января пригласил в МИД чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и выразил недоумение по поводу ряда антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ и кампании по дезинформации против Русского дома в Баку.
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