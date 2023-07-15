Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил президента России продлить зерновую сделку в обмен на доступ Россельхозбанка к SWIFT.
Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Обманываться рады. А поговорить, перед тем, как рас очередной раз трахнут? Зерно, удобрения. Снаряды нужны, чтобы добить эту фашистскую гадину. Управлять событиями в БРИКС, где Запад уже кочергой шурует. Нет условий для этой зерновой обманки. Или у нас еще много кораблей осталось? Хаб, Окуюй - в обмен на Босфор. А то клюнули на разрешение соседа морковку в его огороде дергать. А он на трубе играет да по нашим полям коней гоняет.
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14 час.
лл
лина любимцева
Эта "зерновая сделка" -ЛИШЬ БЫ ЛИШНИЙ РАЗ УНИЗИТЬ РОССИЮ!! Вот что это!! За что ни возьмутся - все прахом идет!! Где у нас находят таких переговорщиков?!!
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12 час.
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