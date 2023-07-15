Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой

АЮ

Александр Юткин

Обманываться рады. А поговорить, перед тем, как рас очередной раз трахнут? Зерно, удобрения. Снаряды нужны, чтобы добить эту фашистскую гадину. Управлять событиями в БРИКС, где Запад уже кочергой шурует. Нет условий для этой зерновой обманки. Или у нас еще много кораблей осталось? Хаб, Окуюй - в обмен на Босфор. А то клюнули на разрешение соседа морковку в его огороде дергать. А он на трубе играет да по нашим полям коней гоняет.