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Аналитический доклад от генерала Бужинского: "Если мы начнём сбивать эти F-16..."

В эфире политического ток-шоу с развёрнутым аналитическим докладом выступил генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

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