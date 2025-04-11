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Царьград

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ВСУ экстренно возводят оборонительные рубежи: Русские войска продолжают продвигаться в Сумской области

ВСУ экстренно возводят оборонительные рубежи: Русские войска продолжают продвигаться в Сумской области

Русские войска продолжают продвигаться в Сумской области. ВСУ экстренно возводят оборонительные рубежи в Юнаковке.

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