СМИ Латвии сомневаются в планах США построить в их стране завод по выпуску ракет В латвийском правительстве громко анонсировали проект ракетного производства с американ.
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СМИ Латвии сомневаются в планах США построить в их стране завод по выпуску ракет В латвийском правительстве громко анонсировали проект ракетного производства с американ.
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