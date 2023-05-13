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Госдепартамент и МИД Украины обсуждали подготовку ВСУ к контрнаступлению

Госдепартамент и МИД Украины обсуждали подготовку ВСУ к контрнаступлению

Подготовку к контрнаступлению ВСУ стало основной темой телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 13 мая по итогам переговоров.

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