Госдепартамент и МИД Украины обсуждали подготовку ВСУ к контрнаступлению

Подготовку к контрнаступлению ВСУ стало основной темой телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 13 мая по итогам переговоров.
Подготовку к контрнаступлению ВСУ стало основной темой телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 13 мая по итогам переговоров.
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