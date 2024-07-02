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Названы тревожные причины внезапного появления синяков на теле

Названы тревожные причины внезапного появления синяков на теле

Внезапное появление синяков может объясняться сахарным диабетом, лейкозом, гормональными сбоями или недостатком витаминов, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

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