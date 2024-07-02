Названы тревожные причины внезапного появления синяков на теле

Внезапное появление синяков может объясняться сахарным диабетом, лейкозом, гормональными сбоями или недостатком витаминов, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии