Дубинский: Трампу не с кем вести диалог на Украине по завершению конфликта

КИЕВ, 10 февраля, ФедералПресс. Американский лидер Дональд Трамп не имеет возможности вести переговоры с Киевом о завершении конфликта на Украине, поскольку в стране нет политической силы, независимой от президента Владимира Зеленского.
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